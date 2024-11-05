Дегтярев о недопуске россиян: «Дискриминируют не только нас, но и всех остальных. Внуки спросят какого-нибудь чемпиона лет через 20-30: «Старина, ты вот выиграл, а ты у кого выиграл?»

Михаил Дегтярев назвал недопуск россиян дискриминацией для всех спортсменов.

«Дело в том, что международные чиновники, которые принимают такие решения, дискриминируют не только нас, Россию и наших спортсменов, но и всех остальных, потому что без конкуренции с российскими атлетами результаты не такие честные.

И внуки спросят какого-нибудь чемпиона лет через 20-30: «Старина, ты вот золото выиграл, а ты у кого выиграл?» Там не было наших, значит, ты липовый чемпион. Поэтому это дискриминация не только нас, но и всех, и мы поборемся за права наших спортсменов и всех.

Спорт, на наш взгляд, должен объединять людей, а не разъединять, и позиция России однозначна. Дискриминация по национальному, расовому и политическому признаку недопустима. К сожалению, пока Международный олимпийский комитет (МОК) и часть спортивных федераций выступают против допуска наших спортсменов.

Мы боремся за их права, но считаем, что нужно действовать больше в юридическом ключе – садиться за стол переговоров и решать этот вопрос, чем по поручению главы нашего государства наша команда уже занимается», – сказал министр спорта России Дегтярев во время просветительского марафона «Знание. Первые».