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  • Дегтярев о недопуске россиян: «Дискриминируют не только нас, но и всех остальных. Внуки спросят какого-нибудь чемпиона лет через 20-30: «Старина, ты вот выиграл, а ты у кого выиграл?»
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Дегтярев о недопуске россиян: «Дискриминируют не только нас, но и всех остальных. Внуки спросят какого-нибудь чемпиона лет через 20-30: «Старина, ты вот выиграл, а ты у кого выиграл?»

Михаил Дегтярев назвал недопуск россиян дискриминацией для всех спортсменов.

«Дело в том, что международные чиновники, которые принимают такие решения, дискриминируют не только нас, Россию и наших спортсменов, но и всех остальных, потому что без конкуренции с российскими атлетами результаты не такие честные.

И внуки спросят какого-нибудь чемпиона лет через 20-30: «Старина, ты вот золото выиграл, а ты у кого выиграл?» Там не было наших, значит, ты липовый чемпион. Поэтому это дискриминация не только нас, но и всех, и мы поборемся за права наших спортсменов и всех.

Спорт, на наш взгляд, должен объединять людей, а не разъединять, и позиция России однозначна. Дискриминация по национальному, расовому и политическому признаку недопустима. К сожалению, пока Международный олимпийский комитет (МОК) и часть спортивных федераций выступают против допуска наших спортсменов.

Мы боремся за их права, но считаем, что нужно действовать больше в юридическом ключе – садиться за стол переговоров и решать этот вопрос, чем по поручению главы нашего государства наша команда уже занимается», – сказал министр спорта России Дегтярев во время просветительского марафона «Знание. Первые».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoВладимир Путин
logoМОК
Министерство спорта России
Политика
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
дискриминация
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