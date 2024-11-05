12

Джокович снялся с итогового турнира ATP из-за травмы

Новак Джокович не будет защищать титул на итоговом турнире ATP.

«Для меня большая честь отобраться на итоговый в Турине. Я очень ждал турнир, но из-за травмы не смогу сыграть на следующей неделе.

Прошу прощения у тех, кто планировал посмотреть мои матчи. Желаю всем игрокам отличного турнира. До скорой встречи!» – написал серб.

Джокович – семикратный чемпион турнира.

Соревнования начнутся 10 ноября.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Джоковича
logoНовак Джокович
травмы
logoATP
logoATP Finals
соцсети
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рублев, Рууд и де Минаур отобрались на итоговый турнир ATP после отказа Джоковича
36 минут назад
Циньвэнь Чжэн: «В туре мало тренеров, которые очень любят теннис, хотят, чтобы их игрок стал лучшим. Мой как раз из таких»
49 минут назад
Белград (ATP). Сафиуллин играет с Фоньини, Вавринка встретится с Дьере, Шаповалов, Чилич вышли во 2-й круг, Котов, Кецманович выбыли
6сегодня, 10:02Live
Академия Ферреро организовала благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от наводнения в Испании
сегодня, 09:37Фото
Лайович в Белграде прервал серию из семи поражений
сегодня, 08:34
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Швентек сыграет с Гауфф, Крейчикова – с Пегулой
174сегодня, 07:44
Рублев, Музетти, Рууд сыграют на декабрьском выставочном турнире в Макао
5сегодня, 07:19
Карбаллес Баэна после поражения от Норри в Меце: «Почему ты все время кричал vamos, глядя мне в лицо?»
6сегодня, 06:52
Мец (ATP). Норри, Гаске, Сонего, Микельсен, Муте вышли во 2-й круг, Шевченко выбыл
10сегодня, 06:11
Мец (ATP). 2-й круг. Рублев поборется с Сонего, Гаске – с Микельсеном, Штруфф – с Муте
2вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51