Джокович снялся с итогового турнира ATP из-за травмы
Новак Джокович не будет защищать титул на итоговом турнире ATP.
«Для меня большая честь отобраться на итоговый в Турине. Я очень ждал турнир, но из-за травмы не смогу сыграть на следующей неделе.
Прошу прощения у тех, кто планировал посмотреть мои матчи. Желаю всем игрокам отличного турнира. До скорой встречи!» – написал серб.
Джокович – семикратный чемпион турнира.
Соревнования начнутся 10 ноября.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Джоковича
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