Джокович снялся с итогового турнира ATP из-за травмы

Новак Джокович не будет защищать титул на итоговом турнире ATP .

«Для меня большая честь отобраться на итоговый в Турине. Я очень ждал турнир, но из-за травмы не смогу сыграть на следующей неделе.

Прошу прощения у тех, кто планировал посмотреть мои матчи. Желаю всем игрокам отличного турнира. До скорой встречи!» – написал серб.

Джокович – семикратный чемпион турнира.

Соревнования начнутся 10 ноября.