«Каролина» выиграла 7 матчей подряд. Команда Бринд′Амора забила 18 голов в 3 последних играх
«Каролина» выиграла седьмой матч подряд в НХЛ.
Команда тренера Рода Бринд′Амора переиграла «Филадельфию» (6:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Харрикейнс», таким образом, продилили победную серию до семи матчей. Команда не проигрывает с 20 октября.
На этом отрезке «Каролина» обыграла «Эдмонтон» (3:2 ОТ), «Калгари» (4:2), «Сиэтл» (4:1), «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Бостон» (8:2) и «Вашингтон» (4:2).
«Каролина» набрала 18 очков в 11 матчах и находится на втором месте в таблице Восточной конференции
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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