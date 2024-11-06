«Каролина» выиграла 7 матчей подряд. Команда Бринд′Амора забила 18 голов в 3 последних играх

«Каролина» выиграла седьмой матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Рода Бринд′Амора переиграла «Филадельфию» (6:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

«Харрикейнс», таким образом, продилили победную серию до семи матчей. Команда не проигрывает с 20 октября.

На этом отрезке «Каролина » обыграла «Эдмонтон» (3:2 ОТ), «Калгари» (4:2), «Сиэтл» (4:1), «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Бостон» (8:2) и «Вашингтон» (4:2).

«Каролина» набрала 18 очков в 11 матчах и находится на втором месте в таблице Восточной конференции