Месси сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и с 29 голами выиграл гонку бомбардиров сезона МЛС
Лионель Месси с 29 голами в 28 играх выиграл гонку бомбардиров сезона МЛС.
Сегодня форвард «Интер Майами» сделал хет-трик и голевую передачу в заключительном матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (5:2).
38-летний аргентинец опередил на 5 мячей Сэма Серриджа из «Нэшвилла», а также хавбека «Лос-Анджелеса» Дени Буанга, который сейчас проводит игру с «Колорадо Рэпидс».
Также в завершающемся сезоне на счету Месси 16 результативных пасов. Подробнее его статистика – здесь.
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
