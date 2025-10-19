Месси сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и с 29 голами выиграл гонку бомбардиров сезона МЛС

Лионель Месси с 29 голами в 28 играх выиграл гонку бомбардиров сезона МЛС.

Сегодня форвард «Интер Майами » сделал хет-трик и голевую передачу в заключительном матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (5:2).

38-летний аргентинец опередил на 5 мячей Сэма Серриджа из «Нэшвилла », а также хавбека «Лос-Анджелеса » Дени Буанга, который сейчас проводит игру с «Колорадо Рэпидс».

Также в завершающемся сезоне на счету Месси 16 результативных пасов. Подробнее его статистика – здесь .