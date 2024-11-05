Хоккеисты НХЛ высказали пожелания по новому коллективному соглашению: увеличить доходы, вернуть формат 1-8 в плей-офф, сократить тренировочные сборы

Хоккеисты НХЛ поделились пожеланиями по новому коллективнму соглашению.

Дейсвующее соглашение лиги и Ассоциации игроков НХЛ рассчитано до осени 2026 года. Если к этому сроку оно не будет продлено, может быть объявлен очередной локаут.

ESPN поговорил с опытными хоккеистами лиги относительно их пожеланий в новом коллективном соглашении.

Так, к примеру, игроки рассчитывают увеличить собственные доходы. Несколько игроков задавались вопросом, может ли НХЛ ввести налог на роскошь, чтобы дать возможность состоятельным владельцам тратить больше.

Также хоккеисты высказывались за сокращение времени тренировочных сборов и числа предсезонных игр – возможно, ради увеличения матчей в регулярном чемпионате.

Несколько игроков хотят изменить формат плей-офф и вернуть посев 1-8 по конференциям, когда первая команда играла бы с восьмой и так далее. Однако в лиге считают, что текущий плей-офф НХЛ – лучший во всем спорте.

Кроме того, хоккеисты говорили о важности закрепления мнения игрока в области здоровья, имея в виду контекст ситуации с Джеком Айкелом, спорившим с «Баффало» по поводу необходимости операции.