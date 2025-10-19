«Интер Майами» Месси занял 3-е место на Востоке МЛС, «Атланта» – предпоследнее. У Миранчука 6+3 в 33 матчах
«Интер Майами» занял 3-е место в Восточной конференции МЛС.
В 34 матчах регулярного чемпионата флоридцы набрали 65 очков, уступив вторую строчку «Цинциннати» по дополнительным показателям и отстав от «Филадельфия Юнион» на один балл.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси с 29 голами в 28 играх стал лучшим бомбардиром турнира.
«Атланта Юнайтед», за который выступает Алексей Миранчук, финишировал предпоследним на Востоке, заняв 14-е место и не попав в плей-офф.
На счету 30-летнего российского хавбека 6 голов и 3 ассиста в 33 матчах. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
