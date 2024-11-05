Лига чемпионов. «Реал» против «Милана», «Ман Сити» в гостях у «Спортинга», «Ливерпуль» примет «Байер», «Юве» сыграет с «Лиллем» 

В Лиге чемпионов пройдут матчи 4-го тура.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Во вторник «Реал » примет «Милан », «Ливерпуль » – «Байер », «Манчестер Сити» сыграет в гостях со «Спортингом», «Ювентус » – с «Лиллем», «Монако» Александра Головина встретится на выезде с «Болоньей».

Лига чемпионов

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов