Лига чемпионов. «Реал» против «Милана», «Ман Сити» в гостях у «Спортинга», «Ливерпуль» примет «Байер», «Юве» сыграет с «Лиллем»
В Лиге чемпионов пройдут матчи 4-го тура.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Во вторник «Реал» примет «Милан», «Ливерпуль» – «Байер», «Манчестер Сити» сыграет в гостях со «Спортингом», «Ювентус» – с «Лиллем», «Монако» Александра Головина встретится на выезде с «Болоньей».
Лига чемпионов
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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