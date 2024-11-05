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Лига чемпионов. «Реал» против «Милана», «Ман Сити» в гостях у «Спортинга», «Ливерпуль» примет «Байер», «Юве» сыграет с «Лиллем» 

В Лиге чемпионов пройдут матчи 4-го тура.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Во вторник «Реал» примет «Милан», «Ливерпуль» – «Байер», «Манчестер Сити» сыграет в гостях со «Спортингом», «Ювентус» – с «Лиллем», «Монако» Александра Головина встретится на выезде с «Болоньей».

Лига чемпионов

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoЛилль
logoМонако
logoМилан
logoЛиверпуль
logoСелтик
logoСпортинг
logoПСВ
logoЮвентус
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoШтурм
logoЛига чемпионов УЕФА
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результаты
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logoЖирона
logoРБ Лейпциг
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