  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бензема о «Реале»: «Мбаппе не «девятка», но Вини – лучший в мире. Килиан должен забыть о левом фланге, научиться жить с давлением – это не «ПСЖ»
16

Бензема о «Реале»: «Мбаппе не «девятка», но Вини – лучший в мире. Килиан должен забыть о левом фланге, научиться жить с давлением – это не «ПСЖ»

Карим Бензема высказался о проблемах «Реала» с Винисиусом и Килианом Мбаппе.

25-летний Мбаппе проводит первый сезон в мадридском клубе. На его счету 8 голов в 14 матчах за «Реал» во всех турнирах.

«Вы не можете поставить Винисиуса в центр или справа, потому что каждую игру он делает разницу слева. Это проблема.

Для меня Мбаппе не является центрфорвардом. Когда он играет в сборной в качестве «девятки», он не очень хорош, это не его позиция. Но слева Винисиус похож на него, он на том же уровне.

Анчелотти много знает, и он посмотрит, как решить эту проблему. Мбаппе – не «девятка». От него многого требуют, на него давят, а «Реал» – это не «ПСЖ».

Мбаппе не должен сдаваться. Я не думаю, что Вини сменит позицию, потому что он сейчас лучший в мире. Килиан должен вбить себе в голову, что теперь играет в центре и забыть о левом фланге.

Я пришел в 21 год, Килиан – в 25. Это не одно и то же. Он должен научиться жить с этим давлением и забивать голы. У него есть мастерство для этого», – сказал бывший форвард «Реала» Карим Бензема в эфире El Chiringuito TV.

«Реал» знал, что Винисиус не получит «Золотой мяч», еще до матча с «Барсой». Игроку об этом не сказали, чтобы не отвлекать его (Антон Меана)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Relevo
logoПСЖ
logoКарим Бензема
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Иттихад Джидда
психология
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леонардо был против продления Мбаппе в 2022-м: «У «ПСЖ» было предложение от «Реала», у Килиана оставался год по контракту. Никто не должен быть больше клуба» 
36сегодня, 04:21
«Реал» знал, что Винисиус не получит «Золотой мяч», еще до матча с «Барсой». Игроку об этом не сказали, чтобы не отвлекать его (Антон Меана)
88вчера, 18:31
Родриго попал в заявку «Реала» на матч с «Миланом» – он пропустил 2 недели из-за травмы. Рюдигер выйдет в старте после перегрузки в класико (As)
3вчера, 14:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Аморим о слухах про интерес «Ман Сити»: «Я хотел возглавить «МЮ» – это был очевидный выбор для меня»
2 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграл 2:2 с «Сентрал Кост Маринерс», «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Айн»
138 минут назад
Миранчук о сборной: «Мы – заложники ситуации. Делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то соперников. Наше дело – выходить и играть с теми, кто есть»
2850 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Милана», «Ман Сити» в гостях у «Спортинга», «Ливерпуль» примет «Байер», «Юве» сыграет с «Лиллем» 
70сегодня, 09:01
Лэмпард об «МЮ»: «Не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров как оправдание, когда их жажда успеха не отражается на результатах»
3сегодня, 08:59
Флик применяет в «Барселоне» систему штрафов, пунктуальность играет важную роль. Игрока могут не выпустить на поле в качестве наказания. Об этом рассказал Педри
33сегодня, 08:40
Кордоба получит 4 млн евро в год от «Краснодара» по новому контракту. Подписной бонус – 3 млн евро, за чемпионство и звание лучшего бомбардира – по 1 млн («РБ Спорт»)
82сегодня, 08:25
Миранчук о Малиновском: «Руслан первым помогал мне адаптироваться в «Аталанте». Моя благодарность не стала бы меньше, даже если сейчас мы не пожали бы руки. Все прекрасно понимаю»
111сегодня, 08:12
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Спартак» примет «Ростов», «Динамо» против «Локо», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в среду
20сегодня, 07:35
«Краснодар» и Кордоба продлили контракт до 2027 года. В июне 2025-го форвард мог уйти бесплатно
88сегодня, 07:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» сыграет с «Ахматом». Сине-бело-голубые, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
5 минут назадРеклама
«Тедеско предпочел Соболева Комличенко. Николай был близок к ЦСКА, но перешел в «Динамо». Экс-директор «Спартака» и скаут армейцев о форварде
234 минуты назад
«Реал» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
11сегодня, 08:15
«Динамо» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
3сегодня, 08:10
«Спартак» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7сегодня, 08:05
Кубок Испании. 1-й раунд. «Осасуна» в гостях у «Чикланы», «Валенсия» сыграет с «Парла Эскуэла» в среду
1сегодня, 07:57
«Ливерпуль» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 07:54
Миранчук об МЛС: «Чемпионат непростой. Думал, что будет проще. Защитники не такого высокого качества, хотя все они агрессивные, неуступчивые» 
10сегодня, 07:44
«Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 07:29
«Болонья» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:55