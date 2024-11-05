Бензема о «Реале»: «Мбаппе не «девятка», но Вини – лучший в мире. Килиан должен забыть о левом фланге, научиться жить с давлением – это не «ПСЖ»
25-летний Мбаппе проводит первый сезон в мадридском клубе. На его счету 8 голов в 14 матчах за «Реал» во всех турнирах.
«Вы не можете поставить Винисиуса в центр или справа, потому что каждую игру он делает разницу слева. Это проблема.
Для меня Мбаппе не является центрфорвардом. Когда он играет в сборной в качестве «девятки», он не очень хорош, это не его позиция. Но слева Винисиус похож на него, он на том же уровне.
Анчелотти много знает, и он посмотрит, как решить эту проблему. Мбаппе – не «девятка». От него многого требуют, на него давят, а «Реал» – это не «ПСЖ».
Мбаппе не должен сдаваться. Я не думаю, что Вини сменит позицию, потому что он сейчас лучший в мире. Килиан должен вбить себе в голову, что теперь играет в центре и забыть о левом фланге.
Я пришел в 21 год, Килиан – в 25. Это не одно и то же. Он должен научиться жить с этим давлением и забивать голы. У него есть мастерство для этого», – сказал бывший форвард «Реала» Карим Бензема в эфире El Chiringuito TV.
«Реал» знал, что Винисиус не получит «Золотой мяч», еще до матча с «Барсой». Игроку об этом не сказали, чтобы не отвлекать его (Антон Меана)
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