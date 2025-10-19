  • Спортс
Маскерано считает, что Месси заслуживает приз MVP сезона МЛС: «По цифрам он лучший, но его вклад выходит за рамки статистики. Люди наслаждаются его игрой»

Хавьер Маскерано заявил, что Лионель Месси заслуживает звания MVP сезона МЛС.

«Думаю, тут нет абсолютно никаких сомнений. Хотя Лео сыграл гораздо меньше матчей, чем другие, его влияние на команду – бесспорно. Если судить по цифрам – он лучший, но его вклад выходит далеко за рамки статистики.

То, что он показывает на поле, что делает для команды и как заставляет всех наслаждаться его игрой – это нечто особенное», – сказал главный тренер «Интер Майами». 

Месси - лучший бомбардир МЛС с 26 голами, по числу результативных передач (15) он уступает только Андерсу Дрейеру из «Сан-Диего» (16).

Источник: Goal
Источник: Goal
