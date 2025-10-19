Хавьер Маскерано заявил, что Лионель Месси заслуживает звания MVP сезона МЛС.

«Думаю, тут нет абсолютно никаких сомнений. Хотя Лео сыграл гораздо меньше матчей, чем другие, его влияние на команду – бесспорно. Если судить по цифрам – он лучший, но его вклад выходит далеко за рамки статистики.

То, что он показывает на поле, что делает для команды и как заставляет всех наслаждаться его игрой – это нечто особенное», – сказал главный тренер «Интер Майами ».

Месси - лучший бомбардир МЛС с 26 голами, по числу результативных передач (15) он уступает только Андерсу Дрейеру из «Сан-Диего» (16).