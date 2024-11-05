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Кузяев не хочет возвращаться в Россию. Хавбек планирует доиграть сезон в «Гавре» и ждать предложений из Европы («ВсеПроСпорт»)

Далер Кузяев не хочет возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием 31-летнего полузащитника.

По информации «ВсеПроСпорт», в «Гавре» не против ухода Кузяева и даже готовы расторгнуть контракт с ним зимой, если игрок получит предложения от других клубов. 

Однако сам футболист намерен остаться во французской команде до конца сезона и ждать предложений из Европы. Варианты с переходом в Россию он будет рассматривать в последнюю очередь. 

Контракт россиянина с «Гавром» истекает в июне, в нынешнем сезоне он отыграл 8 матчей в Лиге 1, начав в старте лишь три из них. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoГавр
logoДалер Кузяев
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