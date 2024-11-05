Кузяев не хочет возвращаться в Россию. Хавбек планирует доиграть сезон в «Гавре» и ждать предложений из Европы («ВсеПроСпорт»)

Далер Кузяев не хочет возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось , что «Зенит » рассматривает вариант с подписанием 31-летнего полузащитника.

По информации «ВсеПроСпорт», в «Гавре » не против ухода Кузяева и даже готовы расторгнуть контракт с ним зимой, если игрок получит предложения от других клубов.

Однако сам футболист намерен остаться во французской команде до конца сезона и ждать предложений из Европы. Варианты с переходом в Россию он будет рассматривать в последнюю очередь.

Контракт россиянина с «Гавром» истекает в июне, в нынешнем сезоне он отыграл 8 матчей в Лиге 1, начав в старте лишь три из них. Его подробную статистику можно найти здесь .