Кузяев не хочет возвращаться в Россию. Хавбек планирует доиграть сезон в «Гавре» и ждать предложений из Европы («ВсеПроСпорт»)
Далер Кузяев не хочет возвращаться в Россию.
Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием 31-летнего полузащитника.
По информации «ВсеПроСпорт», в «Гавре» не против ухода Кузяева и даже готовы расторгнуть контракт с ним зимой, если игрок получит предложения от других клубов.
Однако сам футболист намерен остаться во французской команде до конца сезона и ждать предложений из Европы. Варианты с переходом в Россию он будет рассматривать в последнюю очередь.
Контракт россиянина с «Гавром» истекает в июне, в нынешнем сезоне он отыграл 8 матчей в Лиге 1, начав в старте лишь три из них. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости