«Хочу поздравить ребят в черном с победой – творят дичь какую-то. Надеюсь, РФС пересмотрит их работу». Игрок владивостокского «Динамо» Почивалин о судействе против «Кубани»

Валерий Почивалин раскритиковал судей в матче «Кубань» – «Динамо Владивосток».

Команды встречались в 14-м туре «Серебра» Leon Второй лиги А, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарского клуба.

После матча защитник владивостокского «Динамо» Валерий Почивалин остался недоволен судейством в игре.

«Хотелось бы поздравить ребят в черном с победой. Просто по-человечески это какая-то дичь происходит. Чем ниже лига, тем [больше] они творят что хотят. Мы летим столько километров – для чего? Чтобы вот эти ребята делали что хотели на поле. Дайте поиграть в футбол, выяснить, кто сильнее, в игре именно. Вместо этого они творят дичь какую-то.

Я надеюсь, РФС пересмотрит детально их работу. И этих ребят больше никогда не увидит в футболе», – заявил Почивалин.

После 14 матчей «Серебра» Второй лиги А «Динамо» идет шестым в таблице, «Кубань» находится на пятой строчке.