Индия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Индия подала заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

По информации India Today, олимпийский комитет страны направил официальное письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) о заинтересованности принять соревнования.

Обращение рассмотрит специальная комиссия МОК. Отмечается, что письмо было отправлено еще 1 октября.

О планах Индии подать заявку стало известно в 2021 году. В стране ни разу не проводились Олимпийские игры.