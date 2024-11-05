Индия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года
Индия подала заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.
По информации India Today, олимпийский комитет страны направил официальное письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) о заинтересованности принять соревнования.
Обращение рассмотрит специальная комиссия МОК. Отмечается, что письмо было отправлено еще 1 октября.
О планах Индии подать заявку стало известно в 2021 году. В стране ни разу не проводились Олимпийские игры.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: India Today
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости