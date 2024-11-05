7

Индия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Индия подала заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

По информации India Today, олимпийский комитет страны направил официальное письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) о заинтересованности принять соревнования.

Обращение рассмотрит специальная комиссия МОК. Отмечается, что письмо было отправлено еще 1 октября.

О планах Индии подать заявку стало известно в 2021 году. В стране ни разу не проводились Олимпийские игры.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: India Today
logoМОК
НОК Индии
Олимпиада-2036
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт готов провести летнюю Олимпиаду-2036
924 августа, 15:31
Чили подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года
431 июня, 18:55
Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года
17 января, 11:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
РУСАДА с начала года взяло у спортсменов почти 10 тысяч допинг-проб
2сегодня, 06:36
Канцлер ФРГ выступил за проведение летней Олимпиады в Германии в 2040 году
27вчера, 20:30
Чемпион Европы Амбдуни предстанет перед судом из-за подозрений в домашнем насилии
1вчера, 19:23
Призер Олимпиады-2020 Икеда временно отстранен по подозрению в допинге. У него нашли отклонения в показателях биопаспорта
93 ноября, 08:40
Дюплантис отпраздновал Хэллоуин в образе стрелка Дикеча, известного по мемам как «турецкий батя»
11 ноября, 18:58Фото
Александр Жуков: «Заявления Баха в отношении России и российского спорта политизированы. Если МОК возглавит Коу, он еще больше будет закручивать гайки»
191 ноября, 17:57
Тина Канделаки: «Глядя на «Матч ТВ», дети в России четко понимают, что есть спорт. У многих детей в Европе психика травмировалась после парижской Олимпиады»
1341 ноября, 08:22
Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2025 году пройдет в Казани
31 октября, 20:14
Федерации легкой атлетики Азербайджана и Афганистана заинтересованы в сотрудничестве с ВФЛА
131 октября, 13:57
Олимпийская чемпионка Лебедева: «Открытие ОИ в Париже – это такой позор. Правы те, кто говорят, что олимпийским движением правит сатана»
6231 октября, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1119 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
615 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
18 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37