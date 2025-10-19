«Арсенал» не допустил ударов в свой створ в двух матчах АПЛ подряд. Такого не было с чемпионского сезона-2003/04
«Арсенал» в двух матчах подряд не дал соперникам пробить в створ.
Команда Микеля Артеты одолела «Фулхэм» (1:0) в 8-м туре АПЛ, а в 7-м победила «Вест Хэм» (2:0). Из 13 ударов, которые в сумме нанесли эти два клуба, ни один не был точным.
В последний раз «Арсенал» не позволял пробить в створ своих ворот в двух играх подряд в чемпионате-2003/04. «Канониры» завершили его на первом месте.
