Талалаев о работе Европе: «Сначала надо доказать в России. Амбиции остаются, но если и ехать, то с конкретным умением давать результат»

Андрей Талалаев рассказал о желании поработать в Европе.

«Конечно, амбиции попробовать себя в Европе остаются внутри. Но сначала надо доказать здесь. Надо добиться результатов определенных в России, а потом, конечно, попробовать в Европе.

Мне очень много дала работа в Армении. Год проведенный там, стоит, наверное, трех или пяти где-то еще. Также как и работа в «Ахмате»: два с половиной года как пять еще где-то.

Наверное тот опыт, которого набрался наш тренерский штаб, помогает сейчас добывать результат. Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат», – сказал главный тренер «Балтики».

«Балтика » Талалаева на данный момент занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 20 очками после 11 игр. Отставание от лидирующего «Локомотива» – 6 баллов при игре в запасе.