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«Спартак» обратился в КДК из-за удаления Литвинова с ЦСКА. Красно-белые просят отменить красную

«Спартак» направил заявление в КДК РФС из-за удаления Руслана Литвинова.

Во втором тайме игры 14-го тура Мир российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:0) между игроками команд завязалась потасовка, в результате которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

23-летний полузащитник красно-белых был удален судьей Алексеем Сухим за захват соперника рукой за лицо после подсказки арбитра ВАР Сергея Карасева.

«КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову», – сказал председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов. В департаменте поддержали решение позвать Сухого к монитору – Карасев назначен на кубковые матчи»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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дисквалификации
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КДК РФС
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Артур Григорьянц
видеоповторы
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