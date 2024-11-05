«Спартак» обратился в КДК из-за удаления Литвинова с ЦСКА. Красно-белые просят отменить красную
«Спартак» направил заявление в КДК РФС из-за удаления Руслана Литвинова.
Во втором тайме игры 14-го тура Мир российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:0) между игроками команд завязалась потасовка, в результате которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
23-летний полузащитник красно-белых был удален судьей Алексеем Сухим за захват соперника рукой за лицо после подсказки арбитра ВАР Сергея Карасева.
«КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову», – сказал председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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