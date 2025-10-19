  • Спортс
  Экс-судья Федотов об эпизодах с Монтесом: «Не он сыграл рукой, а мяч в нее попал. Он пытался ее убрать. Второй момент – это вообще рикошет, рука была в естественном положении»
11

Экс-судья Федотов об эпизодах с Монтесом: «Не он сыграл рукой, а мяч в нее попал. Он пытался ее убрать. Второй момент – это вообще рикошет, рука была в естественном положении»

Игорь Федотов поддержал решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива».

На 32-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ мяч дважды попал в руку защитнику Сесару Монтесу. Главный арбитр встречи Иван Абросимов не стал назначать пенальти в пользу ЦСКА

«Это не рука. У Монтеса она шла сверху вниз, и он ее пытался убрать. Не футболист «Локомотива» сыграл рукой, а мяч в нее попал. Такой контакт руки с мячом ненаказуем.

Второй момент – это вообще рикошет, рука была в естественном положении», – заявил бывший судья.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Иван Абросимов
Игорь Федотов
Монтес о попаданиях мяча в руку в матче с ЦСКА: «Если бы поставили пенальти, я бы закончил с футболом. В 1-м моменте рука была в естественном положении, во 2-м – отскок от газона»
48сегодня, 20:15
