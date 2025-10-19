Экс-судья Федотов об эпизодах с Монтесом: «Не он сыграл рукой, а мяч в нее попал. Он пытался ее убрать. Второй момент – это вообще рикошет, рука была в естественном положении»
Игорь Федотов поддержал решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива».
На 32-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ мяч дважды попал в руку защитнику Сесару Монтесу. Главный арбитр встречи Иван Абросимов не стал назначать пенальти в пользу ЦСКА.
«Это не рука. У Монтеса она шла сверху вниз, и он ее пытался убрать. Не футболист «Локомотива» сыграл рукой, а мяч в нее попал. Такой контакт руки с мячом ненаказуем.
Второй момент – это вообще рикошет, рука была в естественном положении», – заявил бывший судья.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1902 голоса
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости