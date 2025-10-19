Сакич об 1:1 с «Ростовом»: «Гордимся, что «Спартак» показал характер. Играть в меньшинстве 70 минут непросто даже против детей. В концовке шли за вторым голом»

Ненад Сакич гордится «Спартаком» после домашней ничьей с «Ростовом» (1:1) в РПЛ.

С 26-й минуты красно-белые играли вдесятером из-за удаления защитника Александра Джику.

«Хочу поблагодарить ребят, потому что они показали характер. Это то, что мы от них требовали. Очень непросто играть в меньшинстве на протяжении 70 минут даже против детей, а уж о профессиональных командах говорить не нужно.

Несмотря на численное меньшинство, команда билась и даже после пропущенного гола не остановилась и продолжала делать все возможное для того, чтобы добиться нужного результата. Мы смогли отыграть один гол, в концовке шли за вторым — пытались делать все возможное. У нас ничья, но мы гордимся, что ребята показали характер.

Хотелось поблагодарить болельщиков, которые очень сильно нас поддерживали и во многом компенсировали после удаления Джику», — сказал ассистент тренера «Спартака».