Мостовой пройдет стажировку в «Динамо»: «Тренерский штаб дал согласие»

Александр Мостовой пройдет стажировку в «Динамо».

56-летний специалист проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию.

Запланированная стажировка в московском «Спартаке » была отменена по инициативе клуба.

«Да, тренерский штаб «Динамо» дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошел стажировку у нас.

Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в «Динамо » стажировку. Например, Андрей Аршавин», – заявила пресс-служба московского клуба.

Мостовой о новом контракте Кордобы: «Джон помог бы «Спартаку» стать чемпионом. Он лучший форвард РПЛ, «Краснодар» все правильно сделал»