Мостовой пройдет стажировку в «Динамо»: «Тренерский штаб дал согласие»
Александр Мостовой пройдет стажировку в «Динамо».
56-летний специалист проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию.
Запланированная стажировка в московском «Спартаке» была отменена по инициативе клуба.
«Да, тренерский штаб «Динамо» дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошел стажировку у нас.
Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в «Динамо» стажировку. Например, Андрей Аршавин», – заявила пресс-служба московского клуба.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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