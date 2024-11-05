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Мостовой пройдет стажировку в «Динамо»: «Тренерский штаб дал согласие»

Александр Мостовой пройдет стажировку в «Динамо».

56-летний специалист проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию.

Запланированная стажировка в московском «Спартаке» была отменена по инициативе клуба.

«Да, тренерский штаб «Динамо» дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошел стажировку у нас.

Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в «Динамо» стажировку. Например, Андрей Аршавин», – заявила пресс-служба московского клуба.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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