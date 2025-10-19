  • Спортс
  • Гаскойн не бросит пить: «Я делаю это просто так, не думая про вчера и завтра. Я не изменился и даже не знаю, как это сделать, я умру Газзой. Я ранил родителей, но больше всего ранишь себя»
Пол Гаскойн убежден, что не сумеет завязать с алкоголем.

«Джимми Гривз бросил пить, но это Джимми Гривз. Я не Джимми Гривз и не Джордж Бест. Я не напиваюсь потому, что ненавижу маму с папой или публику. Дело не в этом. Я делаю это просто так.

Может, потом пожалею. Но я не думаю о вчера, не думаю о завтра. Я думаю только о сегодняшнем дне и живу сегодняшним днем.

Я не изменился, я не могу измениться, я не знаю даже, как это сделать. Я, наверное, умру Газзой. Но мне нечего скрывать. Сейчас вся страна знает, что я натворил.

Я пил, потому что хотел пить, а потом жалел о последствиях. Теперь, если срываюсь, не ухожу в запой на недели, как раньше.

Оглядываясь назад, думаю, я, наверное, причинял сильную боль родителям. Но об этом не думаешь. Больше всего ты ранишь самого себя», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Mirror
logoПол Гаскойн
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу
