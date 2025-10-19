Судья Данкерт о засчитанном голе Кейна «Боруссии»: «Это был не толчок в спину Гирасси, а обычная для Бундеслиги борьба. Я был уверен в своем решении, ВАР подтвердил его»
Судья объяснил, почему не отменил гол Харри Кейна «Боруссии».
«Бавария» обыграла дортмундскую команду со счетом 2:1 в 7-м туре Бундеслиги.
Английский нападающий открыл счет на 22-й минуте, пробив головой после подачи с углового. Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач высказал мнение, что взятие ворот нужно было отменить из-за толчка в спину Серу Гирасси.
«Это был не толчок, не удар в спину Гирасси. Соответственно, я был твердо уверен в своем решении засчитать этот гол. Я также передал это своему видеоассистенту, который подтвердил это еще раз.
[Эта борьба] – это обычное дело в Бундеслиге, и именно поэтому я засчитал этот гол. Если ситуация изменится, то за такое будут назначаться пенальти. Я не думаю, что кто-то в немецком футболе этого хочет», – сказал главный арбитр встречи Бастиан Данкерт.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport1
