Судья Данкерт о засчитанном голе Кейна «Боруссии»: «Это был не толчок в спину Гирасси, а обычная для Бундеслиги борьба. Я был уверен в своем решении, ВАР подтвердил его»

Судья объяснил, почему не отменил гол Харри Кейна «Боруссии».

«Бавария » обыграла дортмундскую команду со счетом 2:1 в 7-м туре Бундеслиги.

Английский нападающий открыл счет на 22-й минуте, пробив головой после подачи с углового. Главный тренер «Боруссии » Нико Ковач высказал мнение , что взятие ворот нужно было отменить из-за толчка в спину Серу Гирасси .

«Это был не толчок, не удар в спину Гирасси. Соответственно, я был твердо уверен в своем решении засчитать этот гол. Я также передал это своему видеоассистенту, который подтвердил это еще раз.

[Эта борьба] – это обычное дело в Бундеслиге, и именно поэтому я засчитал этот гол. Если ситуация изменится, то за такое будут назначаться пенальти. Я не думаю, что кто-то в немецком футболе этого хочет», – сказал главный арбитр встречи Бастиан Данкерт .