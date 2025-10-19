«Марсель» вывел из обращения 30-й номер Манданда. Вратарь – рекордсмен клуба по числу матчей

«Марсель» вывел из обращения номер Стива Манданда.

Французский вратарь в сентябре объявил о завершении карьеры.

Перед матчем 8-го тура Лиги 1 между «Марселем » и «Гавром » (6:2) Манданда торжественно чествовали на «Велодроме ».

Рекордсмен «Марселя» по количеству матчей (613) нанес символический по мячу. Параллельно клуб объявил, что 30-й номер, под которым Манданда играл на протяжении всей своей карьеры в клубе, будет навсегда выведен из обращения.

В составе «Марселя» Стив выиграл чемпионат Франции (2010), три Кубка французской лиги подряд (2010, 2011, 2012) и два Суперкубка Франции (2010, 2011).