«Марсель» вывел из обращения 30-й номер Манданда. Вратарь – рекордсмен клуба по числу матчей
«Марсель» вывел из обращения номер Стива Манданда.
Французский вратарь в сентябре объявил о завершении карьеры.
Перед матчем 8-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Гавром» (6:2) Манданда торжественно чествовали на «Велодроме».
Рекордсмен «Марселя» по количеству матчей (613) нанес символический по мячу. Параллельно клуб объявил, что 30-й номер, под которым Манданда играл на протяжении всей своей карьеры в клубе, будет навсегда выведен из обращения.
В составе «Марселя» Стив выиграл чемпионат Франции (2010), три Кубка французской лиги подряд (2010, 2011, 2012) и два Суперкубка Франции (2010, 2011).
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1706 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости