Зимняя Спартакиада планируется только по 3 видам – биатлону, фристайлу и конькобежному спорту. В проекте соревнования названы Кубком сильнейших («Чемпионат»)
Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на департамент спорта высших достижений Минспорта РФ. По информации издания, в прорабатываемом проекте будущие соревнования Спартакиады сильнейших названы Кубком сильнейших спортсменов по зимним олимпийским видам спорта с участием спортсменов России, Беларуси и других стран.
Соревнования запланированы ориентировочно на январь-февраль 2025 года – только в биатлоне, фристайле и конькобежном спорте. Лыжные гонки и другие виды не включены.
Также отмечается, что летний Кубок сильнейших планируют на май-июнь 2025-го. В программе ожидаются гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, современное пятиборье, спортивная борьба, самбо, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, пляжный футбол, хоккей на траве и художественная гимнастика.
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