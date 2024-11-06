Малкин набрал 1+1 против «Айлендерс». У форварда «Питтсбурга» 16 очков в 14 матчах сезона

Евгений Малкин набрал два очка в матче против «Айлендерс».

«Питтсбург », ведя 3:1 по ходу третьего периода, уступил 3:4 по буллитам в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Российский форвард забил и сделал передачу в этом матче.

Во втором периоде Евгений Малкин отличился при игре в большинстве, а также ассистировал при голе Сидни Кросби.

Таким образом, хоккеист прервал серию из трех матчей без набранных баллов.

Малкин также в этой встрече нанес три броска по воротам и провел на льду 22:12 (5:16 – в большинстве).

Евгений набрал 16 (4+12) очков в 14 матчах чемпионата.