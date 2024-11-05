Литвинов об удалении с ЦСКА: «Когда брата бьют, лезешь помочь. 100 раз пересмотрел эпизод – с моей стороны не было агрессии, я защищал Бабича»

Руслан Литвинов прокомментировал вызов в КДК РФС по итогам матча с ЦСКА.

«Спартак» обыграл ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ (2:0).

В начале второго тайма на поле произошла потасовка с участием игроков обеих команд. Полузащитник красно-белых Литвинов получил красную карточку по итогах инцидента, также удаление заработал Виллиан Роша из ЦСКА.

«Спартак » обжаловал красную карточку Литвинова в КДК.

– Речь для КДК подготовили?

– Буду говорить как есть. Мы все – одна семья, и все это осознаем. Когда видишь, что твоего близкого друга, брата, бьют, ты лезешь помочь.

Честно, я 100 раз пересмотрел эпизод, и там видно, что с моей стороны нет агрессии. Я не лез бить кого-то. Я увидел, что Бабича окружили игроки ЦСКА в этой суматохе. Прилетело мне в итоге. Защитил Бабича, – сказал Литвинов.