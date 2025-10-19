Первый темнокожий игрок в истории «Ливерпуля» Гэйл о юношестве: «Я сталкивался с расизмом на улицах, в школе – везде. Это было время расовой напряженности между нами и полицией»

Первый темнокожий игрок «Ливерпуля» рассказал, как сталкивался с расизмом на улицах.

Экс-футболист мерсисайдцев Говард Гэйл встретился с полузащитником Кертисом Джонсом. Они обсудили тему расизма в рамках месяца черной истории.

«Я родился в Токстете в 1958 году, в самом сердце сообщества чернокожих. Через шесть месяцев после моего рождения мы переехали в район на севере города. Я рос не в сообществе чернокожих, а в сообществе белых. Я сталкивался с расизмом на улицах, я сталкивался с расизмом в школе, я сталкивался с расизмом везде, куда бы я ни пошел.

Это было время расовой напряженности между сообществом и полицией. И в 1981 году это привело к полномасштабным беспорядкам. Молодым чернокожим парням, как я, было непросто», – сказал Гэйл.

Говард выступал за мерсисайдцев с 1977 по 1983 год.

Первый темнокожий игрок в истории «Ливерпуля» Гэйл обсудил расизм с Джонсом: «Оскорбления меня раззадоривали. Мне нравилось надирать этим людям задницы и унижать их»