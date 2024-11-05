«Динамо» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Динамо» примет «Локомотив» в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Статистика Фонбет Кубка России