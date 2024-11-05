Сафонов не приедет в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией. Кафанов подтвердил

Матвей Сафонов не приедет в сборную России на ноябрьский сбор.

В его рамках команда Валерия Карпина должна провести товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября, Краснодар) и Сирией (19 ноября, Волгоград).

«Матвея не будет на ноябрьском сборе», – сообщил «ВсеПроСпорт» тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов .

«Во-первых, если бы он сейчас не играл в клубе, мы бы его обязательно вызвали и дали бы ему практику. Во-вторых, нам хочется использовать неофициальные встречи для того, чтобы дать возможность сыграть другим вратарям, которые хорошо себя проявили.

В-третьих, не знаем, будет ли он играть в матче с «Атлетико». Поговорили и подумали, что пока у него все идет нормально, пусть остается там. Если бы были официальные игры, мы бы безусловно его вызвали», – сказал Кафанов для «Спорт-Экспресса».

25-летний голкипер «ПСЖ » провел 4 матча за клуб в этом сезоне, включая последнюю игру в 10-м туре Лиги 1 против «Ланса» (1:0).