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«Динамо» попросило не вызывать Лунева, Латышонок получил травму». Кафанов о вратарях на игры с Брунеем и Сирией

Андрей Лунев и Евгений Латышонок пропустят матчи сборной России в ноябре.

В рамках учебно-тренировочного сбора команда Валерия Карпина 15 ноября сыграет с Брунеем, а 19 ноября встретится с Сирией.

«Так получилось, что из шести вратарей из расширенного списка приедут только трое.

Матвей Сафонов останется в «ПСЖ», Евгений Латышонок из «Зенита» получил травму. И еще «Динамо» попросило не вызывать Андрея Лунева на ноябрьский сбор, у него есть проблемы с коленом.

Возможно, вызовем четвертого вратаря, посмотрим ближайший тур РПЛ и решим», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Сафонов не приедет в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией. Кафанов подтвердил

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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