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Фанаты кинули свиную голову на поле в игре «Коринтианс» – «Палмейрас». Экс-игрок «Зенита» Алберто пнул ее: «Я чуть не сломал ногу»

Фанаты кинули свиную голову на поле в игре чемпионата Бразилии.

Инцидент произошел во время первого тайма матча 32-го тура между «Коринтиансом» и «Палмейрасом» (2:0). Свиная голова была брошена в Рафаэла Вейгу из «Палмейраса», когда он собирался подать угловой.

Двое мужчин были арестованы, но отрицали свою причастность, и полиция была вынуждена их отпустить за неимением доказательств.

Ведется расследование того, как свиная голова попала на стадион. Сотрудник службы безопасности стадиона заявил, что видел, как ее перебросили через перила, отделяющие улицу от южного сектора стадиона.

Фото: Bruno Palamin

Экс-форвард «Зенита» Юри Алберто попытался выбить голову с газона, когда она попала на поле.

«Я чуть не сломал ногу. Думал, что это подушка или что-то в этом роде, но это была свиная голова», – сказал Юри Алберто.

Отметим, что среди болельщиков «Коринтианса» популярно прозвище «свиньи» в отношении «Палмейраса».

Изображение: кадр из трансляции Sportv Ao Vivo

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Globo
logoЗенит
logoКоринтианс
logoПалмейрас
logoвысшая лига Бразилия
происшествия
болельщики
фото
животные и спорт
logoРафаэл Вейга
logoЮри Алберто
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