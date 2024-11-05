НХЛ. «Сент-Луис» примет «Тампу», «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Каролина» сыграет с «Филадельфией»

«Сент-Луис» примет «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина » сыграет против «Филадельфии», «Айлендерс » встретится с «Питтсбургом », «Бостон » в гостях у «Торонто ».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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