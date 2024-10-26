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  • Кричалка «СКА – позор российского хоккея» и ярость Ротенберга, Дугласу вручили российский паспорт, Загитову критикуют за неумение говорить, Мостового зовут в Госдуму на стажировку и другие новости
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Кричалка «СКА – позор российского хоккея» и ярость Ротенберга, Дугласу вручили российский паспорт, Загитову критикуют за неумение говорить, Мостового зовут в Госдуму на стажировку и другие новости

1. Фанаты хоккейного «Спартака» подхватили тренд из футбола и зарядили «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ. Лига обещала все изучить и принять меры при необходимости. Роман Ротенберг после игры возмутился, что никто не борется с матом на трибунах, и попросил журналистов повторить кричалки – желающих не нашлось.

2. Игроков СКА скандирования не смутили – питерцы забросили «Спартаку» 5 шайб, хотя уступали 0:2 после первого периода. Евгений Кузнецов набрал очки в 7-м матче подряд, Иван Демидов – в 5-м. Лидер КХЛ «Локомотив» выиграл 4-й матч подряд, «Трактор» одержал 5-ю победу кряду. Все результаты дня – здесь.

3. Дуглас Сантос официально россиянин – защитнику «Зенита» вручили паспорт РФ. Для бразильца это отличная возможность «узнать нашу русскую культуру».

4. Театральный режиссер Игорь Афончиков раскритиковал Алину Загитову за «неумение говорить» и предложил взять у него урок грамотной речи.

5. Депутат Виталий Милонов готов позвать на стажировку в Госдуму Александра Мостового. Знаменитого футболиста там уже ждутв цирке – нет).

6. НХЛ. «Вегас» победил «Оттаву» (6:4), Барбашев сделал дубль – у него уже 7 шайб и 11 очков в этом сезоне. «Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» (0:4), продлив серию поражений и матчей с пропущенными 3+ шайбами, Подколзин набрал 1-е очко за «Ойлерс». Все результаты дня – здесь

7. Кубок МЛС. «Интер Майами» обыграл «Атланту» (2:1) в 1-м матче в рамках 1-го раунда. Суарес и Альба забили, у Месси ассист, Миранчука заменили после 1-го тайма.

8. Карен Хачанов победил Маттео Берреттини в 1/4 финала на теннисном турнире в Вене. Андрей Рублев проиграл Бену Шелтону в 1/4 финала в Базеле. Медведев попал в одну половину с Алькарасом по итогам жеребьевки «Мастерса» в Париже.

9. НБА. «Нью-Йорк» разгромил «Индиану» и другие результаты.

9. Турецкий игрок «Мидтьюлланда» Арал Шимшир выкрикивал «Свободу Палестине» и пожелания смерти футболистам «Маккаби» – УЕФА начал расследование.

10. Еще одно дело для УЕФА: автобус «Баварии» забросали камнями в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов.

11. Гран-при Канады по фигурному катанию. Сакамото выиграла короткую программу у одиночниц, Лью – 2-я, Репонд – 3-я. В парном катании Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу, Хокке и Кункель – 2-е.

12. Протест «ПСЖ» на выплату 55 млн евро Мбаппе отклонен апелляционным комитетом LFP.

13. Фернандо Алонсо первым в истории принял участие в 400 Гран-при.

14. Блогер Михаил Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку на игре Медиалиги.

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Владислав Радимов: «С 5 января — ни грамма спиртного! Доказываю и себе, и жене, что можно спокойно жить без алкоголя»

Роднина о повышении пенсий: «Денег никогда не хватает. Чем больше пенсия и зарплата, тем больше уровень желания и потребностей человека»

Бартон о выборах в США: «Демократическая партия больше не за демократию. Они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели»

Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Чувствую панику в «Реале» – они 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь там понимают, что впереди, возможно, еще 15 лет»

Гильерме на 75-80% ощущает себя русским: «Я уже люблю сало и баню. Обожаю эту страну»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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