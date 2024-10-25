«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Амур » (5:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Локомотив » занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 34 очка после 20 игр.

В следующей игре, 27 октября, команда сыграет с минским «Динамо».