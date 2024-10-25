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Депутат Журова о стажировке Мостового в Госдуме: «Если он хочет, буду рада его видеть. После моих объяснений многие отказываются от этой работы»

Светлана Журова готова устроить Александра Мостового на стажировку в Госдуму.

Ранее депутат Виталий Милонов пригласил Мостового на стажировку в Госдуму.

– Я с удовольствием всех принимаю на стажировку и объясняю. Кстати, после моих объяснений некоторые не хотят идти в Госдуму, потому что понимают, с чем они столкнутся и что их ждет. Многие к этому оказываются не готовы.

Стажировка у меня очень полезна, чтобы люди определились. Я молодежные и парламентские организации поддерживала, чтобы ребята с самого начала понимали, что к чему.

– Готовы сделать ему предложение о стажировке?

– Это Александр должен захотеть и проявить инициативу. Если он хочет, то не вопрос, буду рада его видеть.

У меня практику проходят и студенты. Кстати, и потом, проходя эту практику, многие отказываются от этой работы, – сказала депутат Госдумы.

Напомним, экс-футболист должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке», но в последний момент клуб ему отказал.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСветлана Журова
Государственная дума
logoСоветский спорт
Политика
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