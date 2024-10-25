Депутат Журова о стажировке Мостового в Госдуме: «Если он хочет, буду рада его видеть. После моих объяснений многие отказываются от этой работы»
Ранее депутат Виталий Милонов пригласил Мостового на стажировку в Госдуму.
– Я с удовольствием всех принимаю на стажировку и объясняю. Кстати, после моих объяснений некоторые не хотят идти в Госдуму, потому что понимают, с чем они столкнутся и что их ждет. Многие к этому оказываются не готовы.
Стажировка у меня очень полезна, чтобы люди определились. Я молодежные и парламентские организации поддерживала, чтобы ребята с самого начала понимали, что к чему.
– Готовы сделать ему предложение о стажировке?
– Это Александр должен захотеть и проявить инициативу. Если он хочет, то не вопрос, буду рада его видеть.
У меня практику проходят и студенты. Кстати, и потом, проходя эту практику, многие отказываются от этой работы, – сказала депутат Госдумы.
Напомним, экс-футболист должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке», но в последний момент клуб ему отказал.
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