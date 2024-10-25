Базель (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Шелтоном, Циципас – с Фисом
Андрей Рублев поборется с Беном Шелтоном в 1/4 финала в Базеле.
Сетка турнира здесь.
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
21 – 28 октября 2024
ATP 500
Призовой фонд – 2 385 100 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовала: Любовь Энина
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