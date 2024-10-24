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Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Гейниш и Чигирев, Хокке и Кункель покажут короткие программы

26 октября спортивные пары представят короткие программы на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Пары

Короткая программа

Начало – 0:00 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – на Okko

Первая разминка

1. Екатерина ГейнишДмитрий Чигирев (Узбекистан)

2. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Вторая разминка

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
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logoсборная Канады
logoГран-при Канады
logoсборная США
logoсборная Германии
пары
сборная Австралии
Максим Дешам
сборная Узбекистана
сборная Польши
Юлия Щетинина
Деанна Стеллато-Дудек
Анника Хокке
Роберт Кункель
Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш
сборная Нидерландов
Дарья Данилова
Мишель Циба
logoАнастасия Голубева
logoГектор Гиотопулос Мур
Эмили Чан
Спенсер Акира Хоу
Келли-Энн Лорин
Лукас Этьер
Михал Возняк
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