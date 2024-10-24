Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Гейниш и Чигирев, Хокке и Кункель покажут короткие программы
26 октября спортивные пары представят короткие программы на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Пары
Короткая программа
Начало – 0:00 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)
2. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Вторая разминка
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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