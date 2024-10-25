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Роднина о повышении пенсий: «Денег никогда не хватает. Чем больше пенсия и зарплата, тем больше уровень желания и потребностей человека»

Ирина Роднина поделилась мнением о повышении пенсий в России.

Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года вырастут на 9,5%, в 2026 году повышение составит 10,3%.

«Многие инициативы по пенсии — просто разговоры. У нас пенсия индексируется каждый год. Денег никогда не хватает, даже у тех, у кого большая пенсия и зарплата. Чем больше пенсия и зарплата, тем больше уровень желания и потребностей человека.

Хватило бы мне пенсии прожить на месяц? Не знаю, еще не разу не жила только на пенсию. Я с 15 лет работаю — трудовая книжка с этого возраста, поэтому пока не могу ничего сказать.

Каждый из нас прожил разную жизнь, по-разному работал и получил разное образование в отдельных случаях. Всех под одну гребенку не получится, или мы вернемся в Советский Союз», – рассказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
Государственная дума
Политика
деньги
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