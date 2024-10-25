Протест «ПСЖ» на выплату 55 млн евро Мбаппе отклонен апелляционным комитетом LFP. Парижане не собираются платить и готовятся к суду

Апелляционный комитет LFP отклонил протест «ПСЖ» о выплате Килиану Мбаппе.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду, бесплатно перешедшему в «Реал » летом, 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы. «ПСЖ» отказался выплачивать задолженность и подал апелляцию на решение LFP.

Как сообщает L’Équipe, между сторонами сохраняется тупиковая ситуация: с одной стороны экс-игрок отказывается от посредничества, а с другой «ПСЖ» не собирается выплачивать 55 миллионов евро.

Объединенный апелляционный комитет LFP распорядился о выплате, как того ранее требовал юридический комитет LFP, но это решение не является обязательным для клуба, который будет ждать решения суда.

«Если, к сожалению, игрок решит продолжить этот спор, клуб будет вынужден передать его на рассмотрение компетентных судов и добиться признания ущерба, который понес и продолжает нести из-за непонятной позиции своего бывшего игрока», – заявил представитель «ПСЖ ».