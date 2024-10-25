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Вена (ATP). 1/4 финала. Хачанов встретится с Берреттини, Зверев – с Музетти

Карен Хачанов встретится с Маттео Берреттини в 1/4 финала в Вене.

Сетка турнира здесь.

Erste Bank Open

Вена, Австрия

21 – 28 октября 2024

ATP 500

Призовой фонд – 2 470 310 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Опубликовала: Любовь Энина
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