Вена (ATP). 1/4 финала. Хачанов встретится с Берреттини, Зверев – с Музетти

Карен Хачанов встретится с Маттео Берреттини в 1/4 финала в Вене.

Сетка турнира здесь . Erste Bank Open Вена, Австрия 21 – 28 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 470 310 евро Крытые корты, хард Четвертьфинал