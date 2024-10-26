Барбашев дважды забил «Оттаве» и стал 3-й звездой матча. У него 7+4 в 8 играх

Иван Барбашев дважды забил «Оттаве» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Вегаса » сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:4).

Во втором периоде Иван сравнял счет (3:3), а в концовке установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

В активе 28-летнего россиянина стало 11 (7+4) очков в 8 матчах в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Барбашев (17:51, 0:17 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал оба броска в створ. Также у него 6 силовых приемов, 2 блока и 1 потеря.