Барбашев дважды забил «Оттаве» и стал 3-й звездой матча. У него 7+4 в 8 играх
Иван Барбашев дважды забил «Оттаве» и стал 3-й звездой матча.
Форвард «Вегаса» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:4).
Во втором периоде Иван сравнял счет (3:3), а в концовке установил окончательный счет, поразив пустые ворота.
В активе 28-летнего россиянина стало 11 (7+4) очков в 8 матчах в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Барбашев (17:51, 0:17 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал оба броска в створ. Также у него 6 силовых приемов, 2 блока и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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