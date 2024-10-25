КХЛ о кричалке «СКА – позор российского хоккея»: «Лига изучит все обстоятельства. В случае наличия основания для санкций примем меры»
В КХЛ отреагировали на кричалку фанатов «Спартака» на матче против СКА.
Московский клуб проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против команды из Санкт-Петербурга.
В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
«Лига изучит все обстоятельства указанного факта и в случае его подтверждения и наличия основания для санкций примет необходимые меры в соответствии с Регламентом КХЛ», – сообщили в пресс-службе лиги.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости