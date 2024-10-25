КХЛ о кричалке «СКА – позор российского хоккея»: «Лига изучит все обстоятельства. В случае наличия основания для санкций примем меры»

В КХЛ отреагировали на кричалку фанатов «Спартака» на матче против СКА.

Московский клуб проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против команды из Санкт-Петербурга.

В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Лига изучит все обстоятельства указанного факта и в случае его подтверждения и наличия основания для санкций примет необходимые меры в соответствии с Регламентом КХЛ», – сообщили в пресс-службе лиги.