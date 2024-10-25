НБА. «Нью-Йорк» примет «Индиану», «Лейкерс» сыграют с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

Соперники по второму раунду прошлого плей-офф «Никс » и «Пэйсерс» встретятся в Нью-Йорке . «Лейкерс » сыграют с «Финиксом». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.