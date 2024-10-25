Автобус «Баварии» забросали камнями в Барселоне перед матчем ЛЧ – разбили окно, помяли водительскую дверь. Мюнхенцы уведомили УЕФА об инциденте

Автобус «Баварии» забросали камнями в Барселоне.

В среду мюнхенский клуб проиграл «Барсе» (1:4) в матче 3-го тура Лиги чемпионов .

Как сообщает Bild, неизвестные забросали автобус «Баварии» камнями, когда команда направлялась на игру к стадиону «Олимпик Льюис Компанис».

Сообщается также, что автобус получил повреждения: одно из окон было разбито, а дверь водителя помяли. Никто из игроков и сотрудников «Баварии» не пострадал.

Об этом инциденте не было сообщено в день матча, однако представители мюнхенского клуба подтвердили информацию о нападении.

В «Баварии» не намерены оставлять инцидент без внимания, представители клуба сообщили УЕФА о случившемся.

На менеджера «Баварии» напали перед выездным матчем с «Барсой» в столице Каталонии. У него украли часы, iPhone 15 и кошелек