Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ
Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на игре КХЛ.
Московский клуб проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против команды из Санкт-Петербурга (2:2, 2-й период).
В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
Ранее фанаты различных футбольных клубов в матчах Мир РПЛ и Кубка России скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Впервые кричалка прозвучала от болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом» в мае.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости