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Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ

Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на игре КХЛ.

Московский клуб проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против команды из Санкт-Петербурга (2:2, 2-й период).

В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея». 

Ранее фанаты различных футбольных клубов в матчах Мир РПЛ и Кубка России скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Впервые кричалка прозвучала от болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом» в мае.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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