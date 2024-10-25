Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ

Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на игре КХЛ.

Московский клуб проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против команды из Санкт-Петербурга (2:2, 2-й период).

В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

Ранее фанаты различных футбольных клубов в матчах Мир РПЛ и Кубка России скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Впервые кричалка прозвучала от болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом» в мае.