«Трактор» выиграл 5-й матч подряд в КХЛ. Команда Гру идет 1-й на Востоке
«Трактор» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Ладу» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 32 очка после 20 игр.
В следующей игре, 28 октября, команда сыграет с «Автомобилистом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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