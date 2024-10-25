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«Трактор» выиграл 5-й матч подряд в КХЛ. Команда Гру идет 1-й на Востоке

«Трактор» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Ладу» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 32 очка после 20 игр. 

В следующей игре, 28 октября, команда сыграет с «Автомобилистом».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoЛада
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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