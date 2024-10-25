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Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси примет «Атланту» Миранчука

«Интер Майами» Лионеля Месси примет «Атланту Юнайтед» Алексея Миранчука.

Команды проведут первый матч в рамках первого раунда плей-офф МЛС.

Кубок МЛС

1-й раунд

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Счет в серии: 0-0.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoЛионель Месси
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logoИнтер Майами
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