Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси примет «Атланту» Миранчука
«Интер Майами» Лионеля Месси примет «Атланту Юнайтед» Алексея Миранчука.
Команды проведут первый матч в рамках первого раунда плей-офф МЛС.
Кубок МЛС
1-й раунд
Первый матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Счет в серии: 0-0.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости