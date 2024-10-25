Бартон о выборах в США: «Демократическая партия больше не за демократию. Они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели»

Джоуи Бартон поделился мнением о выборах в США.

За пост президента ведут борьбу Дональд Трамп от республиканской партии и Камала Харрис от демократической.

По ходу предвыборной кампании на кандидата от республиканцев было совершено несколько покушений.

День голосования назначен на 5 ноября.

«Демократическая партия США больше не выступает за демократию.

Почти не упоминается, что они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели», – написал в твиттере бывший игрок «Ньюкасла» и «Манчестер Сити» Джоуи Бартон .

Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»