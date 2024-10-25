Бартон о выборах в США: «Демократическая партия больше не за демократию. Они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели»
Джоуи Бартон поделился мнением о выборах в США.
За пост президента ведут борьбу Дональд Трамп от республиканской партии и Камала Харрис от демократической.
По ходу предвыборной кампании на кандидата от республиканцев было совершено несколько покушений.
День голосования назначен на 5 ноября.
«Демократическая партия США больше не выступает за демократию.
Почти не упоминается, что они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели», – написал в твиттере бывший игрок «Ньюкасла» и «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.
Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джоуи Бартона
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости