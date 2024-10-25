  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бартон о выборах в США: «Демократическая партия больше не за демократию. Они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели»
32

Бартон о выборах в США: «Демократическая партия больше не за демократию. Они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели»

Джоуи Бартон поделился мнением о выборах в США.

За пост президента ведут борьбу Дональд Трамп от республиканской партии и Камала Харрис от демократической.

По ходу предвыборной кампании на кандидата от республиканцев было совершено несколько покушений.

День голосования назначен на 5 ноября.

«Демократическая партия США больше не выступает за демократию.

Почти не упоминается, что они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели», – написал в твиттере бывший игрок «Ньюкасла» и «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.

Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джоуи Бартона
logoДжоуи Бартон
logoпремьер-лига Англия
происшествия
Политика
соцсети
logoДональд Трамп
Камала Харрис
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоуи Бартон: «Бруну – худший капитан «МЮ» за последнее время. Не могу придумать никого хуже»
315 октября, 13:37
«Мошенники торжествуют». Бартон о сокращении бана Погба за допинг с 4 лет до 18 месяцев
335 октября, 08:25
Джоуи Бартон: «Грустно видеть, как Месси и Роналду играют перед пластиковыми болельщиками, на стадионах с фальшивой атмосферой. Это как выставочные бои Мейвезера»
1173 октября, 09:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Флик о видеороликах «Реала» про судьей: «Это неправильно. У арбитров сложная работа, проблем с ними у меня нет. Моя задача готовить игроков»
2 минуты назад
Агуэро о Левандовском: «Может играть до 42-43 лет. Прежней ловкости не будет, но он достаточно активен, чтобы много забивать. Нападающие заботятся о себе, это я иногда съедаю гамбургер»
213 минут назад
Анчелотти о Мбаппе: «Он не раз играл против «Барсы» и знает, что нужно делать. Килиан важен для «Реала», мы довольны, потому что он забивает голы»
221 минуту назад
Дюков о словах Карпина о том, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Они вырваны из контекста. Это не касалось развития нашего футбола в целом»
630 минут назад
Хавбек «Лацио» Тшауна слышал «звуки джунглей» и «обезьяньи крики» во время матча с «Твенте». Нидерландский клуб из-за расизма проведет расследование
1247 минут назад
Матч «Милана» с «Болоньей» перенесен из-за наводнения – решение принято на совете директоров Серии А. Проведение игры в Эмполи или Комо не согласовали
659 минут назад
Агуэро о класико: «У «Барсы» больше шансов, но у «Реала» в последние 10 минут появляется то, чего нет у остальных. Им не нужно и 20% владения, чтобы забить»
10сегодня, 13:45
МВД Франции о гомофобных кричалках: «Полицейские или жандармы в штатском будут на стадионах выявлять нарушителей. Хочу больше индивидуальных санкций»
26сегодня, 13:40
Анчелотти о Винисиусе: «Один из лучших в мире, будущий обладатель «Золотого мяча». И он сохраняет скромность и дисциплину»
29сегодня, 13:29
Дугласу Сантосу вручили российский паспорт. Защитник играет за «Зенит» с 2019 года
80сегодня, 13:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Лацио» из-за расистских выкриков заменил Тшауну на 89-й в матче ЛЕ с «Твенте»: «Эмоциональное состояние футболиста не позволяло играть дальше»
7 минут назад
«Сундуков и Сандрачук спокойно догонят Мбаппе. Думаем, что в Европе нереальный уровень, но они только быстрее принимают решения». Сердеров о футболистах РПЛ
1030 минут назад
Глава РФС Дюков о сборной: «Говорили с руководителями европейских ассоциаций о матчах в следующем году. Россия примет больше статусных соперников, уверен»
733 минуты назад
Флик об обороне «Барсы»: «После «Баварии» поняли, что нужно совершенствоваться. Все игроки готовы к «Реалу», мы верим в себя»
541 минуту назад
29 октября в Санкт-Петербурге пройдет футбольная викторина от «Квиз Плюс»
52 минуты назадРеклама
Депутат Журова о стажировке Мостового в Госдуме: «Если он хочет, буду рада его видеть. После моих объяснений многие отказываются от этой работы»
9сегодня, 13:47
«Атлетико Минейро» обязан выкупить Фукса у ЦСКА за 3 млн долларов. Бруно провел более 50% матчей (Иван Карпов)
11сегодня, 12:45
Сергей Овчинников: «Не нужно было переходить в «Динамо» из «Локомотива», лучше бы завершил карьеру. Я стал заложником ситуации или виновником, возможно»
8сегодня, 12:31
Экс-игрок «Зенита» Игонин назначен председателем комитета РФС по работе с болельщиками
9сегодня, 12:30
Анчелотти о Винисиусе: «В «Реале» нет единого лидера – им может быть Вальверде, Модрич, кто-то из молодежи. Нам повезло»
4сегодня, 12:16