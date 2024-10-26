«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:18. Команда пропустила не менее 3 шайб в каждой из 9 игр в сезоне

«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:18.

«Пингвинс» уступили «Эдмонтону » (0:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ при соотношении бросков 27:50.

Пенсильванцы набрали 7 очков в 9 играх и занимают текущее 6-е место в Столичном дивизионе.

Отметим, что команда под руководством Майка Салливана в текущем сезоне пропускает не менее 3 шайб в каждом матче.