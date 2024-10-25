Запашный отказался звать Мостового в цирк на стажировку: «Спасибо, давайте сами»

Эдгард Запашный не намерен звать Александра Мостового в цирк на стажировку.

– Мостового знаю. Ему отказали в стажировке в «Спартаке »? Первый раз об этом слышу. Давайте я не буду это комментировать. Я очень далек от этого.

– Как насчет пригласить Александра на стажировку в цирк?

– Спасибо, давайте сами, – ответил дрессировщик.

Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Небольшая подстава от руководства. Я был в больнице и сказал, что не успею. Кому-то из нефутбольных людей это не понравилось, может»