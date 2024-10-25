Гильерме на 75-80% ощущает себя русским: «Я уже люблю сало и баню. Обожаю эту страну»
Гильерме рассказал о своей любви к России.
– На сколько процентов ощущаете себя русским?
– Могу сказать, что на 75–80%. Я уже люблю сало, люблю баню. Обожаю эту страну, – заявил бывший голкипер «Локомотива», оформивший гражданство РФ в 2015 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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