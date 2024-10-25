Гильерме на 75-80% ощущает себя русским: «Я уже люблю сало и баню. Обожаю эту страну»

Гильерме рассказал о своей любви к России.

– На сколько процентов ощущаете себя русским?

– Могу сказать, что на 75–80%. Я уже люблю сало, люблю баню. Обожаю эту страну, – заявил бывший голкипер «Локомотива », оформивший гражданство РФ в 2015 году.