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Гильерме на 75-80% ощущает себя русским: «Я уже люблю сало и баню. Обожаю эту страну»

Гильерме рассказал о своей любви к России.

– На сколько процентов ощущаете себя русским?

– Могу сказать, что на 75–80%. Я уже люблю сало, люблю баню. Обожаю эту страну, – заявил бывший голкипер «Локомотива», оформивший гражданство РФ в 2015 году.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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