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Литвин вышел на свободу: «Наконец-то посплю дома». Блогер был арестован на 13 суток за удар фаната ЦСКА

Михаил Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку на игре Медиалиги.

 «Наконец-то посплю дома», – написал президент Lit Energy.

Блогер сможет присутствовать на четвертьфинале Winline Кубка Медиалиги против «Родины Медиа». Матч пройдет в воскресенье, 27 октября.

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Отметим, что фанат ЦСКА также был арестован на 13 суток. Сегодня он вышел на свободу.

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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: инстаграм Михаила Литвина
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logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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