Литвин вышел на свободу: «Наконец-то посплю дома». Блогер был арестован на 13 суток за удар фаната ЦСКА
Михаил Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку на игре Медиалиги.
«Наконец-то посплю дома», – написал президент Lit Energy.
Блогер сможет присутствовать на четвертьфинале Winline Кубка Медиалиги против «Родины Медиа». Матч пройдет в воскресенье, 27 октября.
12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
Отметим, что фанат ЦСКА также был арестован на 13 суток. Сегодня он вышел на свободу.
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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: инстаграм Михаила Литвина
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